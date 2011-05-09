'Adanın kralı benim'

T24- “Şimdi adada Pascal yok ama ben varım. ‘Adanın kralı Nihat’ diye yaz abi.” Nihat Doğan, Survivor adasını ziyaret eden Cengiz Semercioğlu’ndan bu sözleri yazmasını istedi.









Survivor adasında Nihat Doğan’a saldıran Pascal Nouma’nın diskalifiye edilmesinin yankıları sürüyor. Nouma’nın gidişine çok üzülen yarışmacılar, Doğan’a karşı cephe aldı. Kendini tecrit eden Doğan ise tek başına kalacağı bir ev yapmak için kolları sıvadı.

Gözyaşları içinde “8’e karşı 1 kişiyim” diyen Doğan, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’na dert yandı.

'Fransız falan dinlemem'

Pascal Nouma’nın yarışmadan elenmeyi hak ettiğini savunan Nihat Doğan, adada krallığını da ilan etti: “Gördün abi bana nasıl saldırdığını Pascal’ın. Ama biz Türk’üz, bizde kaçmak yok. Dinlemem ben öyle Fransız falan. Hak etmişti bunu. Bak şimdi adada Pascal yok ama ben varım. ‘Adanın kralı Nihat’ diye yaz abi.”

'Parfüm kokusunu özledik'

Survivor adasına ayak basan Cengiz Semercioğlu’nu sarılıp öpen kadın yarışmacıların ilk tepkisi “Parfüm kokusunu özledik” oldu. Ebru Destan, “Parfüm kokulu erkeğe sarılmayı özledim” diyerek defalarca Semercioğlu’nun boynuna sarıldı.