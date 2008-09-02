Adana'ya 'Zihni Sinir Procesi'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sıcaklığın 44 dereceyi bulduğu kenti nasıl soğutacağını buldu. Adana havadan dev pervanelerle serinletilecek.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Aytaç Durak, günlerdir 44 dereceyi bulan bunaltıcı havanın etkisi altında kalan Adana’yı soğutmak için etütlere başladı. Bir projede, kentin havadan dev pervanelerle serinletilmesi öneriliyor.



İki yıl önce şehir içme suyunun sağlandığı Çatalan Barajı’nın derinlerine boru döşeyip şebekeye 9-10 derecelik su verilmesinden sonra, vatandaşlardan “Suyumuzu soğuttun, havamızı da soğut” şeklindeki istekler olduğunu belirten Durak, yerden 8-10 bin metre yüksekte hava sıcaklığının eksi 40-45 olduğunu, bu soğuk havanın bir şekilde aşağı çekilerek Adana’nın soğutulabileceği fikrinden hareket ettiklerini söyledi.



Durak, bu araştırmalar sırasında, yüzlerce zeplinin çelik halatlarla yere bağlanıp büyük pervanelerle soğuk havanın aşağı doğru itilmesi, pervaneler için de zeplinler üzerine kurulacak güneş enerjisinden elektrik sağlanabileceği şeklindeki bir proje önerisi için, “Henüz bu konu fulu. Net bir şey yok” dedi. Başkan Durak, soğuk havanın kentin üzerine ne şekilde üfleneceği, hangi tekniğin kullanılacağı, yatırım ve işletim maliyetinin ne olduğu yönündeki soruların cevaplarının netleşmediğini söyledi.



ATMOSFERİN DENGESİ BOZULUR



Aytaç Durak’ın Adana’yı binlerce metre yüksekteki soğuk hava ile serinletme projesi meteoroloji uzmanlarını da şaşırttı. İlk kez böyle bir fikrin ortaya atıldığını duyduklarını söyleyen Adana Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Salih Koç, projenin uygulanma ihtimalinin çok düşük olduğunu, uygulaması halinde dahi atmosferin dengesinin bozulacağını, ani ısı değişikliklerinin iklim üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olacağını kaydetti.



Salih Koç, sıcak hava ile soğuk havanın ani yer değişmesi nedeniyle veya anormal ısı değişikliklerinden dolayı fırtına, şiddetli yağmur, aşırı sis ve bulutlanma olabileceğini, böyle bir projenin çok yönlü ve bilimsel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



