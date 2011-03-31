-ADANA'YA YENİ ÜNİVERSİTE TBMM (A.A) - 31.03.2011 - Adana'da, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kurulacak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Denizcilik, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve Turizm fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri yer alacak. Düzenlemeyle üniversiteye 1700'ü akademik ve 470'i idari olmak üzere toplam 2 bin 170 kadro tahsis edilecek. Yasa, üniversitenin döner sermaye işletmesi için de 20 kişilik kadro ihdasını öngörüyor. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, düzenlemeyi büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi. İkinci üniversitenin kurulmasında Çukurova Üniversitesinin katkısının olacağını düşündüğünü anlatan Erbatur, ''Bu nedenle küçük illerde üniversite kurulurken yaşanan sıkıntıların burada yaşanmayacağını düşünüyorum'' dedi. MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, kentin devamlı niteliksiz göç aldığını, buna karşın yetiştirdiği nitelikli insanları da diğer illeri gönderdiğini söyledi. ''Bu belki de Adana'nın en büyük handikaplarından biri'' diyen Atılgan, ''kentin iktidar tarafından çok ciddi şekilde ihmal edildiğini'' öne sürdü. AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana'nın tarım, sanayi ve enerji politikaları açısından önemi her geçen gün artan kentlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin bu kentte bulunduğunu ifade eden Ünüvar, geniş bir kıyı şeridine sahip Adana'da denizcilik sektörüyle ilgili ciddi faaliyetlerde bulunulmamasından yakındı. AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi ise Türkiye'nin en büyük kentlerinden olan Adana'da ikinci bir devlet üniversitesinin yokluğunun uzun zamandan beri hissedildiğini söyledi. Adana'da vakıf üniversitesi açısından da eksiklik olduğunu belirten Kirişçi, yeni üniversitenin Çukurova Üniversitesine rakip olarak değil tamamlayıcı olarak kurulduğunu söyledi.