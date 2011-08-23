Adana'ya sinema müzesi açılıyor

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Sinema oyuncusundan edebiyatçıya, müzisyenden ses sanatçısına kadar sanatın her alanında yetiştirdiği isimlerle en az bereketli toprakları kadar adından söz ettiren Adana, hemşehrilerine vefasını gösteriyor.''Bastonu diksen yeşerir'' denilerek bereketli topraklarına vurgu yapılan, bir döneme damgasını vuran pamuk ağalarıyla film senaryosu yazarlarına ilham kaynağı olan Adana, Türk sinema ve edebiyatına kazandırdığı, isimlerini bu alanda altın harflerle yazdıran sanatçılarını unutmadı.Ünlü sanatçıların gelecek nesillere de unutturulmaması için kolların sıvandığı kentte,yıllardır gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen sinema müzesi için son aşamaya gelindi.Sinema müzesi, Büyükşehir Belediyesince 18. Altın Koza Film Festivali'nin yapılacağı 17 ile 25 Eylül 2011 arasında sanatçıların katılımıyla Seyhan Caddesi'nde restorasyonu biten tarihi konakta açılacak.Adana Büyükşehir Belediyesi Koza AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Özer, Adana'nın Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, ''Yılmaz Güney, Ali Şen, Bilal İnci, Mümtaz Sevinç, İrfan Atasoy, Şener Şen, Aytaç Arman, Menderes Samancılar, Yüksel Arıcı, Demir Karahan, Abdurrahman Keskiner, Ali Özgentürk, Meral Zeren, Salih Güney gibi sinemaya gönül veren birçok sanatçı bu topraklarda yetişti. Bu insanlar sinemanın gelişimine önemli katkı sağladı'' dedi.Sinema sanatçılarının hatıralarını yaşatmak için bu müzeyi oluşturduklarını ifade eden Özer, şöyle devam etti:''Sinema müzesi, Altın Koza Film Festivali'nin en önemli projesi olacak. Çukurova'nın sinema tarihine ışık tutacak. Müzede bal mumundan ressam Abidin Dino ve yazar Orhan Kemal gibi bazı ünlülerin heykelleri yer alacak. Oyuncu-yönetmen Yılmaz Güney'in 1980'li yıllarda Fransa'daki arkadaşı Yavuz Pada'ya gönderdiği çay takımı da bize ulaştırıldı. Güney'in sevenleri, böyle bir projenin hayata geçeceğini duyunca imzalı mektuplarını, siyah-beyaz fotoğraflarını, Seyithan filminde giydiği beresini, hakkında yazılmış kitaplar gibi çok sayıda eşyayı bize gönderdi. Ayrıca müzemizde sanatçı Yılmaz Duru ile Mahmut Hekimoğlu'nun kostümleri, İrfan Atasoy'un daktilosu, yüzlerce orijinal sinema afişi, yazlık sinema maketi, 35 milimetrelik sinema makineleri, oyuncuların kullandığı silah ve benzeri malzemeler ile filmler yer alacak.''Müzenin eğitim amaçlı da kullanılacağını kaydeden Özer, ''Kente mal olmuş sanatçıların eserlerine ağırlık vereceğiz. Yakın tarihte Adana'da çekilen dizilerde kullanılan kıyafetler ile Altın Koza Film Festivali'nin afiş ve tarihçesine ait eserleri de müzede sergileyeceğiz. Türk sinemasıyla ilgili yazılmış kitap, katalog, afiş gibi eserler de yer alacak. Radyo-televizyon-sinema eğitimi alan öğrenciler ile araştırmacılar buradan yararlanacak. Müzede küçük bir cep sineması da düşünüyoruz. Sadece festival haftasında değil yıl boyu yönetmenler, senaryo yazarları ile oyuncuları Adana'ya getirip burada sinemaya gönül vermiş insanlarla buluşturmayı da arzu ediyoruz'' diye konuştu. Müzeye vatandaşların sinema tarihine ışık tutacak eserleri bağışlayabileceğini belirten Özer, ''Avrupa'da sanat ve kültüre dair birçok müze var. Türkiye'de de çok ciddi zenginliklerimiz var. Bunları ortaya çıkarıp kültür turizmine de katkıda bulunmak istiyoruz'' dedi.