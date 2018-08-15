Adana'ya 'Mangal Park' yapılıyor

Adana'ya, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri 'Mangal Park' adlı piknik alanı kazandırılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı açıklamasına göre, baraj gölünün kuzeyinde, Menekşe Mahallesi yakınlarındaki 16 dönümlük alana, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 'Mangal Park' inşa ediliyor.

Kebap kenti Adana'da vatandaşların rahatça mangal keyfi yapabilmesi için başlatılan proje için, belirlenen alanda kullanılacak barbeküler, çeşmeler, kameriyeler ve piknik masalarının imalatı yapılıyor.

Alanda ayrıca, yürüyüş ve bisiklet yolları, engellilerin yararlanacağı yollar, çocuk oyun parkları ve oyun grupları ile otoparklar bulunacak.

Farklı bölgelerdeki gölgesi fazla olan yetişmiş ağaçlar bu alana nakledilecek, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapılacak ve güçlü ışıklandırma sistemleriyle alan aydınlatılacak.