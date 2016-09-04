Adana’ya yağmur yağması kentteki birçok kişiyi şaşırtırken Twitter’da “Adana’ya hoş geldin yağmur” etiketi Trend Topic listesine girdi.

Habertürk’ün haberine göre, Adana'da sağanak, yayalar ve sürücülerin zorluk yaşamasına neden oldu.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Adana'ya gelen yağmur sosyal medya kullanıcılarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Adanalılardan tweet yağmuru geldi ve Twitter'da "Adana'ya hoş geldin yağmur" Hashtag'i Trend Topic oldu.

Adana'ya hoşgeldin yağmur hakkındaki Tweetler