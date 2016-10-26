Adana'ya atanan emniyet müdürü: Tabii biraz problemli bir ilimiz...

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Osman Ak, yeni görevi ile ilgili olarak "Adana tabii Zonguldak gibi olmaz. Biraz sorunları, problemleri olan, güvenlik sıkıntıları olan bir ilimiz" dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nden Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Osman Ak, kararnamenin herkes için hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Birkaç gün daha Zonguldak’ta kaldıktan sonra Adana’ya geçeceğini ifade eden Ak, yeni görevi ile ilgili şöyle konuştu:

"Adana tabii Zonguldak gibi olmaz. Biraz sorunları, problemleri olan, güvenlik sıkıntıları olan bir ilimiz. İnşallah orada bir şeyler yapacağız. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bizim için Adana için, Adanalılar için de iyi olur."