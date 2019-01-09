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Adana'ya 3 yıl sonra kar yağdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı

09 Ocak 2019 11:06

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kente en son 31 Aralık 2015 tarihinde kar yağmıştı.
Adana\'da saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı, bir kaç dakika sürdü. Özellikle merkez Çukurova ilçesinde kısa süreli etkili olan kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan bir fotoğrafta, otomobilin üzerine minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

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