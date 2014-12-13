Adanaspor'un teknik direktörü maçta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Kayserispor'un 1-0 üstün oynadığı Adanaspor maçının 40. dakikiasında Adanaspor teknik direktörü Levent Eriş aniden fenalaşınca sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor - Adanaspor karşılaşması oynanırken kulübede fenalaşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş hastanede tedaviye alındı.

Maçın 38'inci dakikasında kulübede rahatsızlanan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, stattaki ambulans ile Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eriş ile ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Ömer Akbeyaz, "Teknik direktör Levent Eriş hastanemiz acil servisine getirildi. Eriş'in yapılan ilk muayenesinde ve EKG'sinde tansiyonunun yüksek olduğu ve strese dayalı fenalık geçirdiği belirlendi. Kendisi bir süre hastanemizde tutularak, gerekli ilaçlar verildi. Bir süre daha hastanemizde dinlendikten sonra taburcu edilecek" dedi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Levent Eriş için resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün yayınladığı mesaj şu şekilde: "Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş'in Kayserispor - Adanaspor maçının 40. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Levent Eriş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz"