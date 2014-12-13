T24 LogoT24 Logo
Spor

Adanaspor'un teknik direktörü maçta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Tecrübeli teknik adam Levent Eriş, maç sırasında fenalaşınca sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıl

13 Aralık 2014 18:59

Kayserispor'un 1-0 üstün oynadığı Adanaspor maçının 40. dakikiasında Adanaspor teknik direktörü Levent Eriş aniden fenalaşınca sahaya giren ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor - Adanaspor karşılaşması oynanırken kulübede fenalaşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş hastanede tedaviye alındı.

Maçın 38'inci dakikasında kulübede rahatsızlanan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, stattaki ambulans ile Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Eriş ile ilgili açıklama yapan Başhekim Dr. Ömer Akbeyaz, "Teknik direktör Levent Eriş hastanemiz acil servisine getirildi. Eriş'in yapılan ilk muayenesinde ve EKG'sinde tansiyonunun yüksek olduğu ve strese dayalı fenalık geçirdiği belirlendi. Kendisi bir süre hastanemizde tutularak, gerekli ilaçlar verildi. Bir süre daha hastanemizde dinlendikten sonra taburcu edilecek" dedi.

 

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

 

Fenerbahçe, Levent Eriş için resmi internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulübün yayınladığı mesaj şu şekilde: "Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş'in Kayserispor - Adanaspor maçının 40. dakikasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Levent Eriş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz"

ETİKETLER

adanasporlevent ercişhastaneambulansfenalaşmakayserispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24