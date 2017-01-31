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Spor

Adanaspor'un çıkışı sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor, ligin son 5 maçında aldığı puanlarla çıkışını sürdürüyor

31 Ocak 2017 13:40

Turuncu-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildikten sonra oynadığı 5 maçta kaybetmedi.

Akdeniz ekibi, 15. haftada Kayserispor'u sahasında 2-1 yendi, sonraki haftalarda Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Bursaspor'u 18. hafta maçında, deplasmanda 1-0 mağlup eden Adanaspor, dün de sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Adanaspor, ligin son 5 haftasında aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayarak lig sıralamasında da tırmanışa geçti. 

Sezon başında teknik direktör sıkıntısı çeken Adanaspor, son olarak göreve getirdiği Levent Şahin ile henüz maç kaybetmedi.

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AdanasporSpor Toto Süper Lig5 maçtır kaybetmeyen adana

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