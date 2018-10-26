T24 LogoT24 Logo
Spor

Adanaspor Teknik Direktörü Demirbakan: "Kazanacağız"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, her rakiplerini ayırt etmeksizin ciddiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kardemir Karabükspor karşısında galibiyetten başka bir dü

26 Ekim 2018 18:16

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)-

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor\'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, her rakiplerini ayırt etmeksizin ciddiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, \"Kardemir Karabükspor karşısında galibiyetten başka bir düşüncemiz yok\" dedi.
Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve son 3 maçta yenilmeyen turuncu beyazlı ekip, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalarda sakatlığı bulunan Bumba, düz koşu yaptı.
\"KAZANACAĞIZ\"
Teknik direktör Coşkun Demirbakan, takıma katılmasıyla birlikte 3 maçlık yenilmezlik serisi başladığını söyledi. Takımda var olan potansiyelin açığa çıktığını anlatan Demirbakan, \"Biz rakip ayırt etmeksizin tüm takımları aynı şekilde ciddiye alıyoruz. Lider konumda bulunan Gençlerbirliği bizim için neyse Kardemir Karabükspor da aynıdır. Aynı düşüncemizi devam ettiriyoruz. Karşılaşmaya tam takım hazırız. Sakatlıklardan dolayı bazı arkadaşlar aramızda olmayacak. Ancak yerlerine forma giyecek oyuncularıma güveniyorum. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifADANA DHA Spor TotoLigAdanasporCoşkun DemirbakanKarabüksporLigdeBumbaTakımdaDemirbakanLiderGençlerbirliğiKardemir KarabüksporAynıKarşılaşmayaSakatlıklardanAncakKazanmaktanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24