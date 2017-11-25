Adanaspor-Gaziantepspor: 3-2

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Sezgin Çınar (xx), Vural Gül (xx)

ADANASPOR: İrfan (xx)- Gökhan Süzen (x), Abdulaziz (xx), Magaye (x) (Dk.25 Yener Arıca xx), Oğuz Han (xx) (Dk.54. Sercan Kaya xx), Onur (xx), Freitas (xx), İgnacio (xx), Koman (xxx), Bekir (xx) (Dk.67 Yakup xxx), Bahattin (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x)- Şenol (xx), Serhan (xx) (Dk.45 Mehmet Sait xx), Zeki (x), İlker (xx), Oktay (xx) (Dk.90+3 Hüseyin Polat), Müslüm (x), Gökhan Çamur (xxx), Yusuf (xx) (Dk.66 Mustafa Emirhan), Mustafa (x), Harun (xxx)

GOLLER: Dk.43 Koman, Dk.82 Yakup, Dk.90+2 Bahattin (Adanaspor), Dk.21 Gökhan Çamur, Dk.48 Harun, (Gaziantepspor)

SARI KARTLAR: Freitas, Gökhan Süzen, (Adanaspor), Müslüm, Selçuk, Zeki (Gaziantepspor)TFF 1\'inci Lig\'in 13\'üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, kendi sahasında Gaziantepspor\'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

15\'inci dakikada Bekir\'in ceza sahası içine gönderdiği topla bulaşan Magaye\'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21\'inci dakikada Oktay\'ın pasıyla ceza sahasına giren Gökhan Çamur, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

27\'nci dakikada sol kanatta ceza sahası dışından serbest vuruş kullanan Abdülaziz\'in şutunda kaleci topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

43\'üncü dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Koman, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-1.

48\'inci dakikada İlker\'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Harun, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

59\'uncu dakikada Bahattin\'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

69\'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Mehmet Sait\'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

72\'nci dakikada ceza sahası dışından Sercan\'ın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

76\'ncı dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Harun\'un vuruşunda top yandan auta çıktı.

77\'nci dakikada Gökhan Süzen\'in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yakup\'un kafayla vuruşunda top üstten auta gitti.

82\'nci dakikada ceza sahası içinde Sercan\'ın ortasına iyi yükselen Yakup\'un kafayla vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

90\'ıncı dakikada ceza sahası içinde kazanılan çift vuruşta Yener Arıca, topu az farkla auta gönderdi.

90+2\'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bahattin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Adanaspor\'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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