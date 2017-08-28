Adanaspor - Ümraniyespor : 2-1

Adnan POYRAZ/ADANA(DHA)

STAT : 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Baran Eraslan (xx), Cemal Alpay (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx), Onur (xx), Digao (xx), Renan Diniz (xx), Gökhan Meral (xx)(Dk.73 Gökhan Süzen xx), Didi (xx), Abdulaziz (xxx), Yener (xx)(Dk.82 Ahmet Bahçıvan), Tevfik (xx), Bekir (x)(Dk. 46 Renan Foguinho x) , Bahattin (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx), Mustafa (xx), Mehmet (xx), Oğuz (xx), Mücahit (xx), Timur (xx), Andreas (x)(Dk.62 Samet x), İbrahim (xx), Cleyton (x)(Dk. 71 Bahadır x), Emircan (xx), Rangelov (xx)(Dk.81 Serdar)

GOLLER: Dk. 17 Rangelow (Ümraniyespor) Dk.23 Abdulaziz, Dk.68 Bahattin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Didi, Onur (Adanaspor), Timur, Mustafa, Rangelov, Emircan (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig\'in 3. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor\'u 2-1 mağlup etti.

12\'nci dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Emircan\'ın yakın mesafeden sert şutu kaleci Hayrullah\'ta kaldı.

17\'nci dakikada Ümraniyespor\'un golü geldi. Bu dakikada Cleyton\'un pasıyla buluşan Rangelov, aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

23\'ncü dakikada Adanaspor\'un beraberlik golü geldi. Adanaspor\'un kazandığı serbest atışı kullanan Abdulaziz\'in sert şutu önce rakip takım barajını, ardından da kaleciyi geçerek filelerle buluştu: 1-1.

68\'nci dakikada Yener\'in pasıyla buluşan Bahattin kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda topu ağlara gönderdi: 2-1.

79\'ncu dakikada Gökhan Süzen\'in pasıyla buluşan Yener, son vuruşunda başarısız olunca Adanaspor mutlak bir golden oldu.

87\'nci dakikada Gökhan Süzen\'in pasına müsait durumda ayak koyan Bahattin\'in vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşma Adanaspor\'un 2-1\'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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