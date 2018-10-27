Adanaspor - Kardemir Karabükspor: 4-0

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx),Mehmet Yıldırım (xx), Burak Cansız (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xxx) - Veli (xx), Göksu (xx) Hakan Barış (xx), Kenan Karışık (xxx), Ahmet (xxx), Bilal (xx) (Dk.67 Doğanay xx), Onur (xx) ( Dk.71 Renan xx), Özkan (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 51 Andaç xx), Eren (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (xx) - Arda (xx), Ahmet Karadayı (xx) (Dk. 82 Toykan xx), Fatih (xx) (Dk. 64 Fatih Tultak xx), Abdullah (xx), Hüseyin (xx), Sezer (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 21 Cihan xx), Arif (xx), Berk (xx), Melih (xx)

GOLLER: Dk.31 (P) ve Dk. 53 Ahmet Dereli, Dk. 57 ve Dk.76 Eren (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Cihan, Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor\'u 4-0 mağlup etti.

1\'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına ilerleyen Eren içeri hareketlenen Ahmet Dereli’ye pas vermek istedi fakat kaleci Furkan araya girdi.

11\'inci dakikada sol taraftan topla koşu yapan Eren Keleş ceza sahasına orta yaptı. Ahmet Dereli\'nin şutunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

27\' inci dakikada Karabükspor atağında sol kanatta topla hızla ilerleyen Melih ceza sahasına ortaladı. Gelen topa vuran Arif\'in şutu kalecide kaldı.

30\'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan ceza sahası içindeki Eren’i gördü. Eren önünü boşaltıp vurmak isterken Karabükspor savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Dereli topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

53\'üncü dakikada defanstan Veli’nin sağ çizgiye gönderdiği uzun pasta Kenan topu bekletmeden soldan bindirme yapan Andaç’a aktardı. Andaç\'ın ortasında topla buluşan Ahmet Dereli meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

57\'inci dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bilal sağdan gelen Eren Keleş’i gördü. Eren gelişine sert vurdu ve takımının 3\'üncü golünü kaydetti: 3-0

76\'ncı dakikada orta sahada topu alan Renan defansın arkasına koşu yapan Eren’i gördü. Bu futbolcu topu bir kaç metre sürdükten sonra ileri çıkan kaleci Furkan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0

Karşılaşma Adanaspor\'un 4-0\'lık galibiyetiyle sona erdi.

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