Adanaspor - Hatayspor: 0-0

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Bersan Duran (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - Veli (xx), Hakan (xx), Feczesin (xx), Berkan (xx) (Dk.86 Digao ?), Onur (xx), Bumba (x), Kone (xx), Özkan (xx), Gökhan Sazdağı (xx) (Dk.81 Ahmet Dereli x), Abdülkadir (x) (Dk.46 Doğanay xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Kubilay (xx), Hamza (xx) (Dk.90 Soner ?), Selim (xx) (Dk.79 Korkıshko x), Gökhan Karadeniz (xx) (Dk.62 Diallo xx), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat Paluli (xx), Caner Hüseyin (xx)

SARI KARTLAR: Hakan, Doğanay, Ahmet Dereli (Adanaspor) Gökhan Karadeniz, Hamza (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 14\'üncü haftanın açılış maçında Adanaspor evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

3\'üncü dakikada Hatayspor atağında topla hızla ilerleyen Gökhan ceza sahası dışından yaptığı sert bir vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

6\'ncı dakikada Hatayspor\'un kontra atağında Selim\'in attığı ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamza net fırsatı gole çeviremedi.

29\'uncu dakikada Adanaspor atağında Feczesin sağ kanattan verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan girdiği ikili mücadelede kaleci Akın\'a faul yaptı.

42\'nci dakikada Hatayspor\'un sağ taraftan geliştirdiği atakta topla ilerleyen Selim rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içine koşu yapan Hamza\'ya pasını aktardı. Topla buluşan Hamza\'nın şutu kaleci Karacic\'de kaldı.

52\'ncı dakikada orta sahadan topu alan Gökhan Sazdağı ceza sahası içerisine orta yaptı. Topa yükselen Feczesin\'in kafa vuruşunu kaleci Akın yumruklayarak kornere çeldi.

68\'inci dakikada Gökhan Sazdağı soldan derine inerek zor pozisyonda ceza sahası içine ortasını yaptı. İçerde topa yükselen Kone\'nin kafa vuruşunda kaleci Akın topu iki hamlede kontrol etti.

90\'ıncı dakikada Adanaspor\'un konta atağında topu önünde bulan Kone ceza sahası dışının sağ tarafından çektiği sert bir şutta kaleci topu son anda kornere gönderdi.

91\'inci dakikada köşe vuruşu kullanan Adanaspor\'da ceza sahasına gelen topu kafasıyla içeri indiren Feczesin\'in pasında Onur Akbay şutunda kaleci Akın son anda topu dışarı çıkardı.

Karşılaşmada gol olmayınca Adanaspor evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

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