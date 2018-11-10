Adanaspor - Gazişehir Gaziantep F.K. : 1-1

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx)- Berkan (xx) Hakan Barış (xx), Kenan Karışık (xx), Ahmet Dereli (xx) (Dk.46 Feczesin xx), Bilal (xx) ( Dk.57 Bumba Vasile), Onur (xx), Kone (xx), Özkan (xx), Gökhan (xx) Dk.87 Andaç x), Abdülkadir (xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K. : Günay (xx)- Ahmet Kesim (xx), Yalçın (xx), Mustafa Sami(xx) (Dk.80 Balogun x), Jefferson (xx) (Dk.72 Okan Derici x), Segbefia (xx), Kubilay (xx), Rıdvan (xx), Poepon (xx) ( Dk.61 Chabbi x), Oğulcan (xxx), Yonathan Del Valle (xx)

GOLLER: Dk.69 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk.58 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep F.K.)

SARI KARTLAR: Kenan Karışık, Onur Akbay, Abdülkadir (Adanaspor), Oğulcan, Rıdvan, Balogun, Yalçın (Gazişehir Gaziantep F.K.)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor, evinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep F.K. ile 1-1 berabere kaldı.

8\'inci dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sağ kanattan derine inen Oğulcan ceza alanına orta yaptı. Onur Akbay\'dan önce yükselen Poepon kafayı vurdu. Top direğin yanından auta çıktı.

17\'nci dakikada sağ köşeden korner atışı kazanan Gazişehir Gaziantep\'te topun başına geçen Rıdvan\'ın ortasında, topa yükselen Yalçın kafayı vurdu. Top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

24\'üncü dakikada Adanaspor\'un orta sahaya yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Ahmet Dereli müsait pozisyonda topu önünde buldu. Fakat şut atamadan Gazişehir Gaziantep savunması araya girdi.

32\'nci dakikada sol kanattan top ile hareketlenen Jefferson ceza alanına girdi. Altı pasa çıkardığı top Del Valle\'ye geldi. Del Valle\'nin kaleye vurduğu sert şut Abdulkadir\'e çarparak dışarı çıktı.

58\'inci dakikada Gazişehir Gaziantep atağında topla hızlı çıkan Poepon ceza sahası ön çizgisinden sert bir şut attı. Top Abdülkadir\'e çarparak ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Oğulcan\'ın önünde kaldı. Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

69\'uncu dakikada Adanaspor kontra atağında Gazişehir Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu ceza sahasına yakın bölgenin sol tarafından serbest vuruş kazanıldı. Topun başına geçen Gökhan Sazdağı sağ üst köşeye düzgün bir vuruş yaparak atışı gole çevirdi: 1-1

73\'üncü dakikada sağdan gelişen atakta defansın arkasına sarkan Berkan, önündeki Yalçın\'ı geçtikten sonra geriden bindirme yapan Kone\'yi gördü. Kone\'nin sert şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1\'lik beraberlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)