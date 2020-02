Adanaspor - Eskişehirspor: 2-0

Can ÇELİK/ADANA,(DHA) -

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Veli (xx), Ahmet (xx) (Dk.36 Andaç xx), Feczesın (xxx), Bilal (xx), Onur (xx), Freitas (xx) (Dk.84 Berkan x), Vasile (xxx), Renan (xx), Özkan (xx), Eren (xxx) (Dk.66 Gökhan Sazdağı x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) – Semih (xx), Tolga (xx) (Dk.76 Metehan x), Alperen (xx), Bedirhan (xx) (Dk.87 Kaan x), Furgan (xx) (Dk.61 Talha x), Mehmet (xx), İbrahim (xx), Cemali (xx), Fıratcan (xx), Mevlüt (xx)

GOLLER: Dk.7 Vasile, Dk.40 Feczesin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor), Cemali, Semih (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk.73 Renan (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor, evinde konuk ettiği Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti.

7’nci dakikada Adanaspor’da Eren sağ kanattan derine inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Ekrem\'den seken topu iyi takip eden Vasile düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla gönderdi: 1-0

18’inci dakikada Adanaspor\'da Veli orta sahadan kazanılan serbast vuruşta kaleci Ekrem’in önde olduğunu görerek doğrudan kaleye aşırtma bir vuruş yaptı. Top üstten az farkla auta çıktı.

25’inci dakikada Eskişehirspor atağında Fıratcan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Attığı sert şut sonrası top üstten auta çıktı.

40’ıncı dakikada Adanaspor\'da Eren’in şutunda kaleci Ekrem’den dönen topu iyi takip eden Feczesin güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0

53’üncü dakikada Eskişehirspor atağında orta sahada topla buluşan Mevlüt kaleci İrfan Can’ın önde olduğunu görünce bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can topu son anda parmaklarıyla dışarı attı.

57’nci dakikada Adanaspor atağında sağ kanatta topu sürerek ilerleyen Andaç derine indi. Andaç’ın ceza sahasına ortaladığı top direk kaleye yöneldi. Kaleci Ekrem meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

62’nci dakikada Adanaspor’un kontra atağında solda topla buluşan Eren ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut attı. Top az farkla auta çıktı.

73’üncü sol kanattan hızlı çıkan Eskişehirli futbolcuyu ceza sahhası çizgisine yakın bir bölgede sert bir hareketle yere düşüren Renan, hakemin gösterdiği 2’nci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+2’nci dakikada Adanaspor’un kontra atağında Gökhan hızla sol kanattan ceza sahası içine doğru topla ilerledi ve içeri girer girmez şutunu attı. Top kaleci Ekrem’de kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Adanaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.