Adanaspor - Elazığspor: 2-2

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cemal Bingül (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

ADANASPOR: İrfan (x), Gökhan Süzen (xx), Magaye (x) (Dk.67 Bahattin xx), Vinicius (xx) (Dk.85 Abdulaziz x), Oğuz Han (xx), Onur Akbay (xx), Tevfik (xx), Freitas (xx), Renan (xx), Koman (xx), Bekir (x)(Dk.77 Bilal Yener xx)

ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Theodor (xx), Kadir (xx) (Dk.75 Alpaslan x), Onur Güney (xx), Fatih (xx), Tatos (xx) (Dk.87 Murat x), Mehmet (xx), Emre (x) (Dk.66 Jeffrey x ), Mertan (xxx), Sezgin (xx), Wellington (xx)

GOLLER: Dk.52 Oğuz Han, Dk.61 Gökhan Süzen (Adanaspor), Dk.56 Wellington, Dk.68 Mertan (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Freitas, Onur Akbay, (Adanaspor), Jeffrey, Mertan, Fatih, (Elazığspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 15\'inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, kendi sahasında Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı.

13\'üncü dakikada Fatih\'in ortasıyla topla buluşan Mertan\'ın vuruşunda top kaleci İrfan\'da kaldı.

16\'ncı dakikada Magaye\'nin köşe atışında topu kaleci tek yumrukla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Oğuz Han\'ın vuruşunda kaleci golü önledi.

28\'inci dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisine gelen Mertan\'ın sert şutunda top kaleci İrfan\'da kaldı.

34\'üncü dakikada Oğuz Han\'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Ahmet kucakladı.

36\'ncı dakikada Vinicius ile ceza sahası içinde paslaşan Koman\'ın sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

45\'inci dakikada Mertan\'ın kaleciyi geçerek kaleye gönderdiği topu, kale çizgisi üstünde Onur Akbay kornere gönderdi.

45+1\'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Magaye, topu kalecinin üstüne vurdu.

48\'inci dakikada ceza sahası çizgisi üstünde kaleye sert vuran Oğuz Han\'ın vuruşunda kaleci topu güçlükle yumruklayarak kornere çeldi.

52\'inci dakikada Koman\'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Han, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0

56\'ncı dakikada Theodor\'un pasında topa iyi yükselen Wellington, topu ağlara gönderdi:1-1

61\'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Gökhan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:2-1

68\'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Mertan, topu ağlarla buluşturdu:2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

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