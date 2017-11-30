Adanaspor - Bursaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Bursaspor, Adanaspor\'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Adanaspor ve Bursaspor teknik direktörleri basın toplantısı düzenledi.

Bursaspor\'a 2-0 mağlup olan Adanaspor\'un teknik direktörü Kemal Kılıç, maç boyunca kendisine tepki gösteren taraftarları sert bir dille eleştirdi. Bursaspor\'un galibiyetini kutlayan Kılıç, şunları kaydetti:

\"Bu kadar ahlaksız ve şerefsizlerin önünde ancak bu kadar olur. Bu bilinçli yani. Planlı bir şekilde hocana \'şarapçı\' diyemezsin. Sen benim aileme çoluğuma çocuğuma bırak küfürleri hiçbir şey diyemezsin. Bu nasıl taraftarlık ya? Zaten taraftar falan değilsiniz. Küfür edenlere söylüyorum. Siz şaşırdınız mı yoksa puandan falan durumunuza bakmıyor musunuz? Başkan kabul ederse gideceğim. Bu ahlaksızların önünde durmama gerek yok. Kim üstüne ne alınıyorsa alınsın. Birinci maçına çıkarken hocana, oyuncuna küfürler, kafirler falan. Adanaspor’un mağlubiyetine seviniyorsan niye geliyorsun maça? Bir de hakaretler yapıyorlar. Bu nasıl bir taraftarlık, nasıl bir terbiyesizlik, nasıl bir şerefsizlik? Böyle taraftarın önünde bu oyuncu topluluğunu alnından öpmek lazım. Top oynatmıyorlar. Adanaspor’a sevgileri yok. Bırakın da millet top oynasın. Bu kadar küfüre rağmen içeride bir tane maç kaybetmediniz aferin sporcular. Kimse ailesine küfür için burada durmaz. Bu işe insanlar canını verir. Biz koltuk meraklısı değiliz. Ben doğma büyüme Adanalıyım, Adanasporluyum. Hocanı eleştireceksen adam gibi eleştirip gidersin. Küfürler nedir? Başkanın ne yaptığını merak ediyorsanız 10 senede 3 şampiyonluğu 3 final oynamışlığı var.\"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladı. Skorun daha farklı olabiliceğini ancak Adanasporlu oyuncuların da etkili olduğunu anlatan Le Guen, \"Beni oyuncumuz Ekong\'un sakatlanması endişelendiriyor, sanırım haftaya da oynayamayacak\" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç\'ın açıklamaları

- Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen\'in açıklamaları

Haber: Yusuf BAŞTUĞ - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)