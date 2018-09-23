Adanaspor - Boluspor: 1-2

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx),Özgür Ertem (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ADANASPOR: Karacıc (xx), Kenan (xx), Onur (xx), Freıtas (xx), Vasile (xxx), Renan (xx), Kone (xx) (Dk. 39 Feczesin xx), Doğanay (xx) (Dk.46 Gökhan Sazdağı xx), Özkan (xx), Abdülkadir (xx), Eren (xx) ( Dk.76 Oğuz Han xx)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci (xx), Diarra (xx), Akabueze (xx), İshak (xx), Uğur (xx), Ufuk (xx), Özgür Can (xxx), Guıdo (xx) (Dk.21 Melih xx), Yusuf Emre (xx) (Dk.90 Dımov xx), Ümit (xx), Mustafa (xxx) (Dk.77 Burak xx),

GOLLER: Dk. 65 Vasile (Adanaspor) - Dk. 39 Özgür Can, Dk. 54 Mustafa Durak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Renan, Abdülkadir, Onur, Özkan, Kenan (Adanaspor) - Ümit (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor, evinde konuk ettiği Boluspor\'a 1-2 mağlup oldu.

22\'nci dakikada Boluspor köşe atışı kazandı. Yusuf Emre, ceza sahası içine ortaladı. Topa yükselen Ümit, savunma engeline takılınca iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve top oldukça yüksekten oyun alanı dışına çıktı.

25\'inci dakikada Adanaspor\'da Vasile, Boluspor defans arkasına aşırtma top attı. Topu Eren göğsüyle yere indirdi. Ancak bu oyuncunun vuruşu yan filede kaldı.

28\'inci dakikada Kırmızı-Beyazlı ekip adına Yusuf, Özkan\'ın hatasından dolayı topa sahip oldu. Bu oyuncu bekletmeden Melih\'e aktardı. Melih\'in yerden pasına Yusuf Emre vurdu. Turuncu-Beyazlı defansın ayak koyması sonucu topun şiddeti azaldı ve Karaciç topa sahip oldu.

39\'uncu dakikada Boluspor Mustafa ile serbest atış kazandı. Yüksek topa Onur yükseldi. Fakat topu önünde bulan Özgürcan yerden bir vuruşla Karaçiç\'i mağlup etmesini bildi. 0-1

54\'üncü dakikada Adanaspor, ceza alanı içerisinde Onur, Kenan ve Özkan ile çarpıştı. Topu bu oyuncular uzaklaştıramadı ve Ümit önünde buldu. Ümit\'in pasıyla topla buluşan Mustafa şık bir vuruşla Karaçiç\'i avladı. 0-2

66\'ncı dakikada Boluspor defansından Ümit ile Ufuk\'un boş bıraktığı koridordan öne çıkan Adanaspor hızla çıkarak yerden bir pasla topu ceza alanı içine gönderdi. Burada yer tutan Vasile, gol vuruşu yapmasını bildi. 1-2

86\'ncı dakikada Adanaspor\'un ortadan gerçekleşen hızlı atağında ceza sahası yayının 3 metre dışarısında topu önünde bulan Abdülkadir sert bir şut attı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-2 Boluspor\'un galibiyetiyle sona erdi.

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