Adanaspor - Balıkesirspor Baltok: 0-1

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,(DHA)

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Sezgin Çınar (xx), Vural Gül (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx) - Gökhan (xx), Magaye (xxx), Berkan (xx)(Dk. 62 Bahattin xx), Oğuz Han (xx)(Dk.78 Abdulaziz x), Tevfik (xx), Mustafa (xx), Renan (xx), Koman (xx)(Dk. 8 Bekir xx), Ronei (xx), Yakup (xx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Furkan (xx)(Dk. 56 Sedat xx) Oğuz (xx), Uğur (xx), Otoo (xx)(Dk .84 Burak ), Bülent (xx), Foxi (xxx)(Dk. 66 Muhammed Ali xx), Cumali (xx), A\'beka (xx)

GOLLER: Dk.84 Burak (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Ronei, Renan (Adanaspor) - Foxi, Burak (Balıkesirspor Baltok)

KIRMIZI KART: Dk. 90 A\'beka (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor Baltok\'u 1-0 mağlup etti.

16\'ncı dakikada Bülent\'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topu ayağına alan Foxi\'nin vuruşunda Yakup topu çizgiden çıkardı.

17\'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Foxi\'nin ceza sahasına ortasında topu önüne alan Furkan\'ın sert şutunda top kalecide kaldı.

25\'inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Foxi\'nin pasında Uğur\'un gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

29\'uncu dakikada Foxi\'nin orta sahadan yaptığı aşırtma vuruş az farkla yandan auta çıktı.

33\'üncü dakikada Nizamettin frikikte topun başına geçti. Nizamettin\'in kaleye gönderdiği topu kaleci son anda uzaklaştırdı.

45+2\'nci dakikada Mustafa\'nın ortasında, ceza sahasında topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62\'nci dakikada Bahattin\'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üstten auta gitti.

77\'nci dakikada Mustafa\'nın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Magaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Magaye\'nin sert vuruşunu kaleci çıkardı.

84\'üncü dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. A\'beka\'nın pasıyla topla buluşan Burak\'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

90\'ıncı dakikada bir pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunan A\'beka kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok\'un 1-0\'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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