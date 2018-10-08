Adanaspor - Balıkesirspor: 2-1

Can ÇELİK / ADANA (DHA)

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Muhammet Yumak (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx), Veli (xx), Digao (xx) (Dk. 82 Onur Akbay xx), Hakan Barış (xx), Kenan Karışık (xxx), Renan (xx), Feczesin (xx) (Dk. 67 Oğuzhan xx), Kone (xx), Özkan (xx), Abdülkadir (xx) (Dk. 11 Yener xx), Gökhan (xx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (xx), Cüneyt (xx) (Dk. 55 Glumac xx), Oğuz (xx), Bülent (xx), Uğur (xx), Nizamettin (xx), Foxi (xxx) (Dk. 50 Furkan xx), Sedat (xx), Cumali (xx), Otoo (xx) (Dk. 70 Okan xx), Beleck (xxx)

GOLLER: Dk. 34 Feczesin (Adanaspor) - Dk. 27 Foxi, Dk. 60 Kone (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Cüneyt Köz (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Yener, Özkan, Karacic, Renan Diniz (Adanaspor) - Oğuz, Cüneyt, Cumali, Atilla (Balıkesirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 8\'inci haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Balıkesirspor\'u 2-1 mağlup etti. Balıkesirspor\'un golunü 27\'nci dakikada Foxi atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise 34\'üncü dakikada Feczesin, 60\'ıncı dakikada ise Kone kaydetti.

6\'ncı dakikada sağ kanattan gelişen atakta Foxi\'nin ceza alanına ortasında Beleck topa vuramadı, seken top Renan Diniz’in eline çarptı. Hakem devam kararı verdi.

12\'nci dakikada Adanaspor atak sırasında top kaybı yaptı. Orta sahada presle topu kapan Nizamettin defansın arkasına sarkan Foxi’yi gördü. Kaleci Karacic açıyı kapatmak için ileri çıktı. Foxi\'nin şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

24\'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Otoo hızlı şekilde ceza sahası içine ortaladı. Foxi topa yetişemedi.

27\'nci dakikada sol kanatta pres yapıp topu kapan Uğur derine inerek ceza sahası içine orta yaptı. Foxi bomboş durumda kaleci Karacıc\'in müdahalesinden önce topa dokundu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

34\'üncü dakikada Renan Diniz’in kafayla sol kanada gönderdiği topta Gökhan Sazdağı yaklaşık 40 metre top sürdükten sonra sağdan bindirme yapan Feczesin’i gördü. Feczesin yerden sert ve isabetli bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1.

56\'ncı dakikada kontra atakta soldan hızlı çıkan Adanasporlu Özkan hızla ceza sahası içine girdi. Özkan\'ın kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken savunmayla mücadele sırasında yerde kaldığı pozisyonda hakem devam kararı verdi.

60\'ıncı dakikada sol kanattan hızlı çıkan Gökhan, Balıkesirsporlu Uğur\'u çalımladıktan sonra ceza sahası içine orta yaptı. İyi yükselen Kone düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.

64\'üncü dakikada Gökhan yine soldan hızlı çıktı. Oğuz\'u geçen Gökhan ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Yener\'i gördü. Yener topu kontrol edemedi ve Balıkesirspor kalecisi Vukovic tehlikeyi uzaklaştırdı.

71\'inci dakikada Gökhan tekrardan soldan tehlikeli bir koşu yaptı. Savunmayı geçen Gökhan ceza sahası içindeki Hakan\'ı gördü. Hakan\'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

81\'inci dakikada tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanan Balıkesirspor\'da topun başına Nizamettin geçti. Nizamettin\'in sert ve fasolu şutunda top sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

89\'uncu dakikada Nizamettin\'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okan\'ın şutu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Adanaspor\'un 2-1\'lik galibiyetiyle sona erdi.

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