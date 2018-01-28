Adanaspor - Akın Çorap Giresunspor: 1-1

Veysel DOGUÇ / ADANA, (DHA)
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Candaş Erbil (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
ADANASPOR: İrfan (xx)- Emre (xx), Onur (xx), Renan Diniz (xx), Ignacio (xx), Abdulaziz (xx)(Dk. 65 Uche x), Oğuzhan (xx), Foguinho (xx), Ronei (xx), Bekir (xx)(Dk. 40 Tevfik x), Bahattin (xx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx)- Caner (xx), Çağlar (xx), Hüsamettin (xx), Dimitriadis (xxx), Dialiba (xx)(Dk. 75 Abdulkerim x), Sinan (xx), Aykut (xx), Dodo (xx), Fatih (xx)(Dk. 81 Jones x), Korkishko (x)(Dk. 61 Murat x)
GOLLER: Dk. 77 Onur (Adanaspor) - Dk. 45 Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Foguinho, Ignacio, Emre, Roni, Renan Diniz (Adanaspor) - Fatih, Dodo, Aykut (Akın Çorap Giresunspor)
TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, evinde konuk ettiği Akın Çorap Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
6\'ncı dakikada Abdulaziz\'in sağ kanattan ortasında Bahattin Köse topu az farkla dışarıya gönderdi.
36\'ncı dakikada Hüsamettin’in ortasını iyi takip eden Caner’in kafa vuruşunda kaleci iki hamleyle topu kontrol etti.
45\'inci dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun ceza sahasına gönderdiği topu alan Dialiba’nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 0-1.
54\'üncü dakikada Adanaspor\'un kazandığı penaltı atışını kullanan Ronei, topu az farkla dışarı gönderdi.
60\'ıncı dakikada Ronei\'nin ceza sahası dışından vurduğu plasede top yan direğe çarparak auta çıktı.
77\'nci dakikada Adanaspor’da Tevfik’in ortasında Onur Akbay’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1\'lık beraberlikle sonuçlandı.
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