Adanaspor - Afjet Afyonspor: 0-2

Can ÇELİK / ADANA,(DHA) -

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Murat Altan (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx), Veli (xx), Hakan (xx), Feczesin (xx) (Dk.49 Göksu xx), Berkan (xx), Vasile (xx), Özkan (xx), Gökhan (xx) ( Dk.64 Kenan xx), Abdülkadir (xx) (Dk.78 Yüksel xx), Emre Can (xx), Eren (xx)

AFJET AFYONSPOR: Rybka (xxx), Türker (xx), Renato (xxx), Bayram (xx), Yasin (xx), Onur Ramazan (xx) ( Dk.61 Ersel xx), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xx) (Dk.76 Erdi xx), İsmet (xx), Aykut (xx) (Dk.58 Sinan xx), Oltan(xxx)

GOLLER: Dk.19-49 Oltan (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Berkan, Veli, Yüksel (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Berkan (Adanaspor)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor, evinde konuk ettiği Afjet Afyonspor’a 2-0 mağlup oldu.

4’üncü dakikada Adanaspor’un kontratağında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Keleş, önce kaleciyi çalımladı, sonra da şutunu attı. Top az farkla dışarı çıktı.

19’uncu dakikada Adanaspor defansının hatasında bir anda topla buluşan Oltan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28’inci dakikada Afjet Afyonspor atağında Oltan soldan hızla inerek ceza sahası içine ortaladığı top, Bayram\'ın kafa vuruşuyla yan ağlarda kaldı.

35’inci dakikada Adanaspor orta sahadan hızla çıktı. Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin yanından dışarı çıktı.

46’ıncı dakikada Adanaspor kaptanı Berkan rakibine yaptığı sert hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

49\'uncu dakikada on kişi kalan Adanaspor üzerinde baskı kuran Afjet Afyonspor, orta sahadan derin bir pasla Oltan’ı topla buluşturdu. Sağ çaprazdan güzel bir şut atan Oltan, topu ağlarla buluşturak, hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı: 0-2.

71’inci dakikada sol kanattan hızla derine inen Afjet Afyonspor\'da İsmet, yerden ceza sahasının hemen dışındaki Sinan’ı gördü. Topla buluşan Sinan’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

74’üncü dakikada Afjet Afyonspor’un atağında Adanaspor defansından seken topu önünde bulan Nazmi sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

84’üncü dakikada Adanaspor orta sahadan uzun pas yaparak Eren Keleş’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Eren vuruşunu yapmadan önce yardımcı hakem ofsayt kararı verdi.

Karşılaşma 2-0 Afjet Afyonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)