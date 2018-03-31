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Yaşam

Adana'nın ‘kalbini' çaldılar

"Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş"

31 Mart 2018 21:02

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına turistik amaçlı yerleştirilen 'Adana' yazısının ortasına, 'A' harfi yerine konan kalp çalındı. Daha önce de çalınan kalbin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce turistik amaçlı hazırlanan 'Adana' yazısının ortasındaki 'A' harfini temsil eden kalp şeklindeki maket çalındı. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden yayınladığı, 'Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş' notuyla olay gündeme geldi. Görevliler, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki 'A' harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başattı.

Birçok noktaya yerleştirilen ve kenti ziyaret eden kişiler tarafından ilgi görüp, fotoğraf çektirilen 'Adana' yazısı daha önce de çalınmıştı. İlk olarak Atatürk Parkı içerisindeki, ikinci olayda ise tarihi Taşköprü yakınlarına kurulan maketteki 'A' harfini gösteren kalp figürü çalınmış, sosyal medyada, 'Adana'nın sıcaklarına kalp dayanmıyor' notuyla paylaşılmıştı.

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