Adana'nın ilk tüp bebeği, tıp okuyor; annesinin doktorundan ders alıyor

Adana'nın ilk tüp bebeği olan Özlem Çelik (23), bugün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi. Annesinin doktoru Turan Çetin’den ders alıyor, dünyaya geldiği Tüp Bebek Merkezi’nde görev almak için gün sayıyor.

Adana’da Nermin ve Kurtuluş Çelik, uzun yıllar çocukları olmayınca 1993’te kurulan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. Merkezin kurucusu Prof. Dr. Turan Çetin’in tedavi ettiği aile 1996 yılında Adana’nın ilk tüp bebeğine sahip oldu. Nermin ve Kurtuluş Çelik, bebeklerine Özlem ismini verdi.

Tek hayali doktor olmak

Çocukluğundan beri doktor olma hayali kuran Özlem (23) 3 yıl önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Kendisini dünyaya getiren Prof. Dr. Turan Çetin’in derslerine de giren Özlem, mesleğini tüp bebek merkezinde sürdürmek istiyor. Özlem “Turan hocamın aileme yaşattığı mutluluğu ben de başka ailelere yaşatacağım” diyor.