Adana'nın galibi MHP oldu

Adana'da yılan hikayesine dönen seçim yarışını MHP'nin adayı Aytaç Durak'ın kazandığı açıklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk seçiminde MHP adayı Aytaç Durak 238 bin 470, AKP adayı Mehmet Ali Bilici 236 bin 304, CHP adayı Ümit Özgümüş ise 209 bin 217 oy almıştı.





Adana'da itirazlar nedeniyle kesin sonucun alınması geciken Büyükşehir Belediye Başkanlığı tutanaklarının incelenmesi tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP adayı Aytaç Durak, seçimi kazandığının kesinleştiğini söyledi.



İtirazlar nedeniyle tutanakların incelendiği ilçe seçim kurullarında kesin sonuç saat 14.30 sıralarında alındı. İl Seçim Kurulu 10 ayrı seçim kurulunun tutanaklarını birleştirmeye başladı. Yeniden yapılan sayımda kazanan Aytaç Durak'ın en yakın rakibi AKP adayı Mehmet Ali Bilici ile arasındaki 2 bin 166 oy farkının biraz daha azaldığı anlaşıldı.