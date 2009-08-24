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Yaşam

Adanalılar sıcaktan fenalık geçirdi

24 Ağustos 2009 18:13

Adana'da meteorolojinin 35, belediyelerin yerleştirdiği tabelalarda ise 40 derece olduğu belirtilen hava sıcaklığı, ramazanın da etkisiyle sokakların boşalmasına neden oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kentte en yüksek hava sıcaklığı 35 derece ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığının ise 22 derece civarında olduğu bildirildi.
Gündüz yüzde 23 olan nem oranının akşamları yüzde 93'e ulaştığı belirtildi.
Belediyelerce parklara yerleştirilen tabelalarda ise hava sıcaklığının 40 derece olduğu bilgisine yer verildi.
Kentte, ramazanın da etkisiyle sokaklarda az sayıda vatandaşın olması dikkati çekiyor.
İşleri nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, yorgunluklarını parklardaki gölgeliklerde gideriyor.
Öte yandan, bazı çocuklar, yasak olmasına rağmen kent içinden geçen DSİ'ye ait sulama kanalları ile süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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