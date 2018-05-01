T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adanalılar Likya Yolu'nda yürüdü

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü'nce (PRODOSS) Antalya ve Muğla sınırlarında bulunan tarihi Likya Yolu'nda (Işık Ülkesi) doğa, tarih ve kültür yürüyüşü düzenlendi

01 Mayıs 2018 12:54

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA) - ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü\'nce (PRODOSS) Antalya ve Muğla sınırlarında bulunan tarihi Likya Yolu\'nda (Işık Ülkesi) doğa, tarih ve kültür yürüyüşü düzenlendi.
Dünyanın en güzel ve 535 kilometrelik parkurunun olduğu Likya Yolu\'nun 126 kilometrelik birinci etap yürüyüşüne 18 kişi katıldı. Doğa yürüyüşçüleri arasında popüler olan Likya Yolu; doğası, denizi, antik yolları, patikaları ve antik kentleriyle fantastik aktivite olarak kabul ediliyor. Likya Yolu\'nu, her yıl, yabancı turistler ile yerli doğa tutkunlarından oluşan 30 bin kişi yürüyor.
PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, \"Benim tamamını birkaç kez yürüdüğüm Likya Yolu\'nu 6- 7 yıldır kulüp üyelerimiz ve sporcularımız ile yürüyoruz. Yürüdüğünüz her günün farklı rotalarının büyüsüne kapılırsınız. Canınızın istediği yerde, doğa ya da deniz kampı yapabilmek, oldukça keyiflidir\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Malik GÖDELİNERADANA DHAADANA Profesyonel DoğaSu Sporları Kulübü PRODOSS AntalyaMuğlaLikya Yolu IşıkDünyanınLikya YoluDoğaLikya Yolu;PRODOSS Başkanı Mehmet YakutYürüdüğünüzCanınızınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24