Adanalı sporcular sponsor arıyor

ADANA,(DHA)-

Adanalı milli sporcular, Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil etmek için sponsor arıyor.

Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası, 8-12 Kasım tarihlerinde İspanya\'da yapılacak. Adanalı vücut geliştirme sporcuları Adem Budak ve Alihan Sezgin, şampiyonada Türkiye\'yi temsil etmek için sponsor arıyor.

Şu ana kadar 50\'ye yakın Türkiye şampiyonu çıkaran Uluslararası Vücut Geliştirme Hakemi ve Atletik Conan Spor Kulübü Antrenörü Nihat Söyler, Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası\'na katılmak isteyen sporcular Adem Budak ve Alihan Sezgin\'in maddi imkansızlıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Sporcuların dünya çapında önem taşıyan bu yarışmaya katılmak için sponsor aradığını belirten Söyler, \"Adem Budak ve Alihan Sezgin\'in ülkemizi temsil etmesi için sponsora ihtiyacı var. Hem Adanamızı hem de ülkemizi vücut geliştirme sporu dalında bir yerlere getirmek adına bu gençlerimize destek olunması gerekiyor. Biz zor şartlar altında bazen kendimizden kısarak sporcularımızın gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama Uluslararası kulvarda mücadele edebilmek için destek bekliyoruz. Eğer destek sağlanırsa bu gençlerimiz ileride ülkemizin göğsünü kabartacak başarılara imza atacaktır\" dedi.

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