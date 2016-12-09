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Yaşam

Adanalı hayranı Scarlett Johansson için İncirlik'e izinli girmiş

Joseph Dunford’un da olmasına rağmen, sivil bir kişinin güvenlikli alana nasıl girdiği tartışma konusu olmuştu

09 Aralık 2016 15:37

İncirlik Üssü'nü ziyaret eden ABD'li oyuncularla çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelen Adanalının, polisin yaptığı inceleme sonucunda bir arkadaşının rekafakati ile alana girmdiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, ABD’li kuruluş USO Show’un yaptığı bir etkinlik kapsamında ‘Kaptan Amerika’ serisinin 2 yıldızı Chris Evans ve Scarlett Johansson’ın da aralarında bulunduğu oyuncular, 6 Aralık’ta Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etti.

Ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarında ziyaret sırasında askerler ile birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı. 

Aynı günün akşamı sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük’teki bir kullanıcı da adresine, ünlü oyuncularla çektirdiği fotoğrafları, üsse girdiğini anlatarak yükledi.

Törenin yapıldığı alanda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un da olmasına rağmen, sivil bir kişinin güvenlikli alana nasıl girdiği tartışma konusu oldu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Adana polisi, kimliği meçhul Adanalının, İncirlik Üssü’ne giriş-çıkış hakkı bulunan bir arkadaşının refakati ile girmeyi başardığını belirledi. 

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