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Adanalı doğaseverler, dağ ve deniz gezisini birlikte yaptı

Malik GÖDELİNER/MERSIN, (DHA) - ADANALI doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde orman, deniz ve kültür gezisi düzenledi

02 Mart 2018 12:22

Malik GÖDELİNER/MERSIN, (DHA) - ADANALI doğaseverler, Mersin\'in Tarsus ilçesinde orman, deniz ve kültür gezisi düzenledi.
Tarsus Şelalesi, Karabucak Ormanları, Deniz ve Giritlilerin yaşadığı İhsaniye Mahallesi\'ni kapsayan geziye 160 doğasever katıldı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), üyeleri, Tarsus\'ta bulunan okaliptüs ağaçları arasında, 12 kilometrelik yürüyüş yaptı. Karaduvar sahilinde yalın ayak dolaşıp, deniz sezonuna \'merhaba\' diyen üyeler, daha sonra mübadele döneminde Türkiye\'ye getirilen Giritli göçmenlerin yaşadığı İhsaniye Mahallesi\'ni gezdi.
Prodoss Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, \"Doğada olmanın keyfi ve yürüyüşün bize verdiği huzur tarif edilemez. Tarsus sahilinde yalın ayak yürüyerek, stresimiz attıktan sonra Girit kültürünü tanımaya çalıştık. Bilmediğimiz kültürleri tanımak ve ekoturizme katkı sağlamak fevkalade güzeldi\" diye konuştu.

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