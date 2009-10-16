'Adanalı' aksiyonun hakkını veriyor

Diziyi severek izliyordum

Şöhret beni ürkütmüyor

Atv'nin cuma gecelerine damgasını vuran dizisi 'Adanalı'nın kadrosuna katılan ve komiser 'Mehmet Ali' karakterini canlandıran Sertaç Boztepe, modellikten oyunculuğa geçenlerden... Günaydın'a konuşan 'Son Söz Sevginin', 'Tek Pota', 'İngiliz Kemal', 'Yemin', 'Kardelen' dizilerinde rol alan Boztepe, "Oyunculuk, içinizde bastırdığınız, gizlediğiniz diğer kişilikleri yaşamanıza imkan veriyor" diyor.Ekonomi okudum ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde de yüksek lisans yaptım. 1991'de modelliğe başladım. Modellikte fazla bir zaman geçirmeden 'Son Söz Sevginin' dizisiyle TV dünyasına girdim.2008'de yer aldığım 'Kardelen' dizisinin senaristi 'Adanalı'nın yönetmeni Tayfun Güneyer'di. Diziye yeni bir karakterin dahil olması söz konusu olunca benimle irtibata geçtiler. 'Mehmet Ali' karakteri de benimle bire bir uyuşunca rol hoşuma gitti. Özellikle sportif yönüm, karakterin gereklerini ortaya koymak açısından avantaj sağlıyor bana.Oktay Kaynarca ile 13 yıllık bir tanışıklığımız vardı. Mehmet Akif Alakurt'la da modellik yaptığım yıllara dayanan bir arkadaşlığım var. Senaryo ve rejide de, yıllar evvel aynı spor kulübünde beraber spor yaptığımız Tayfun Güneyer'in imzası olunca, diziyi takip etmek benim için kaçınılmazdı. 'Adanalı'nın şu an ekranlarda, aksiyonun hakkını en fazla veren dizilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir çok farklı temanın aynı anda işlenmesi, diziyi takip eden izleyici kitlesinde de çeşitlilik yaratıyor.Geçen yıl geçirdiğim motor kazasından ötürü sektörden biraz uzak kaldım. 'Adanalı', benim için güzel bir geri dönüş oldu. Kendine sağlam bir izleyici kitlesi edinmiş bir dizide başlayabilmek benim için büyük şans. Şu ana kadar aldığım tepkilere baktığımda, bu şansı iyi kullandığımı düşünüyorum.Ürkütmeli mi sizce? Tanınır olmanın bilmediğim kötü bir yönü varsa, yol yakınken beni şimdiden uyarın. Şaka bir yana, sosyal hayatınızda belli sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama sınırınızı doğru belirlerseniz herhangi bir sorun çıkmaz.Mankenliği yedi sene önce bıraktım. Şu anda motosiklet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ortağıyım. Zamanımın büyük bölümünü zaten işim alıyor.Önemli bir yerde... En güzel yönü, farklı kimliklere bürünüp değişik karakterler ortaya çıkarmak. Oyunculuk, içinizde bastırdığınız diğer kişilikleri de yaşamanıza imkan veriyor. Bu çok hoş!