'Adanalı' aksiyonun hakkını veriyor

'Adanalı'nın kadrosuna yeni katılan Sertaç Boztepe, "Dizimiz aksiyonun hakkını çok iyi veriyor" dedi ve ekledi: Canlandırdığım 'Mehmet Ali' büyük sürprizleri olan bir karakter. Bu sürpriz demetinin içinde 'Maraz Ali'yi etkileyecek şeyler de olacak.
Atv'nin cuma gecelerine damgasını vuran dizisi 'Adanalı'nın kadrosuna katılan ve komiser 'Mehmet Ali' karakterini canlandıran Sertaç Boztepe, modellikten oyunculuğa geçenlerden... Günaydın'a konuşan 'Son Söz Sevginin', 'Tek Pota', 'İngiliz Kemal', 'Yemin', 'Kardelen' dizilerinde rol alan Boztepe, "Oyunculuk, içinizde bastırdığınız, gizlediğiniz diğer kişilikleri yaşamanıza imkan veriyor" diyor. Oyunculuk hayatınıza nasıl girdi?
Ekonomi okudum ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde de yüksek lisans yaptım. 1991'de modelliğe başladım. Modellikte fazla bir zaman geçirmeden 'Son Söz Sevginin' dizisiyle TV dünyasına girdim. 'Adanalı'nın kadrosuna nasıl dahil oldunuz?
2008'de yer aldığım 'Kardelen' dizisinin senaristi 'Adanalı'nın yönetmeni Tayfun Güneyer'di. Diziye yeni bir karakterin dahil olması söz konusu olunca benimle irtibata geçtiler. 'Mehmet Ali' karakteri de benimle bire bir uyuşunca rol hoşuma gitti. Özellikle sportif yönüm, karakterin gereklerini ortaya koymak açısından avantaj sağlıyor bana. Diziyi severek izliyordumDaha önceden diziyi takip ediyor muydunuz?
Oktay Kaynarca ile 13 yıllık bir tanışıklığımız vardı. Mehmet Akif Alakurt'la da modellik yaptığım yıllara dayanan bir arkadaşlığım var. Senaryo ve rejide de, yıllar evvel aynı spor kulübünde beraber spor yaptığımız Tayfun Güneyer'in imzası olunca, diziyi takip etmek benim için kaçınılmazdı. 'Adanalı'nın şu an ekranlarda, aksiyonun hakkını en fazla veren dizilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir çok farklı temanın aynı anda işlenmesi, diziyi takip eden izleyici kitlesinde de çeşitlilik yaratıyor.
'Nasıl tepkiler alacağım acaba?' diye bir heyecan taşıyor musunuz?
Geçen yıl geçirdiğim motor kazasından ötürü sektörden biraz uzak kaldım. 'Adanalı', benim için güzel bir geri dönüş oldu. Kendine sağlam bir izleyici kitlesi edinmiş bir dizide başlayabilmek benim için büyük şans. Şu ana kadar aldığım tepkilere baktığımda, bu şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Şöhret beni ürkütmüyor Şöhret sizi ürkütüyor mu?
Ürkütmeli mi sizce? Tanınır olmanın bilmediğim kötü bir yönü varsa, yol yakınken beni şimdiden uyarın. Şaka bir yana, sosyal hayatınızda belli sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama sınırınızı doğru belirlerseniz herhangi bir sorun çıkmaz. Peki oyunculuk mu modellik mi?
Mankenliği yedi sene önce bıraktım. Şu anda motosiklet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ortağıyım. Zamanımın büyük bölümünü zaten işim alıyor. Oyunculuk hayatınızın neresinde?
Önemli bir yerde... En güzel yönü, farklı kimliklere bürünüp değişik karakterler ortaya çıkarmak. Oyunculuk, içinizde bastırdığınız diğer kişilikleri de yaşamanıza imkan veriyor. Bu çok hoş!