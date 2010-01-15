Adana'dan Picasso çıktı!

T24 - Adana'da bir evde, üzerinde Pablo Picasso'nun imzası bulunan ''Fight Love'' isimli bir resim ele geçirildi. Resmin gerçek olup olmadığını tespiti için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda, üzerinde Pablo Picasso'nun imzası bulunan bir resim, Doğu Roma dönemine ait 3 adet sikke ile aynı dönemde kullanıldığı belirtilen papazlara ait kolyeler ele geçirildi.



















Yapılan incelemede, resmin ön yüzünde Picasso imzası ile 1924 tarihi, arka yüzünde ise Kuveyt Müzesi'ne ait olduğu belirtilen mühür, Eyfel Kulesi'ni simgeleyen bir çizim, Fransızca olduğu belirtilen yazılar ile üzerinde ''Picasso'', ''Year 1924'', ''Name Pectur Fight Love'', ''Length: 90 Width: 67'', ''Lover Meusem'' yazılarının bulunduğu bir kağıdın yapıştırılmış olduğu görüldü.



Evinde resim bulunan Celal E'nin (35) ifadesinde, nakliyatçılık yaptığını, resmi de Irak'a gittiğinde bir kişiden aldığını söylediği öğrenildi.



Celal E'nin Emniyetteki sorgusu devam ederken, resmin gerçek olup olmadığını tespiti için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

Sikkeler ile kolyelerin ise Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.