Adana'dan iş bulmak için Bodrum'a geldi, sır oldu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - ADANA\'dan iş bulmak için Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne gelen koltuk döşeme ustası 24 yaşındaki Emrah Yarar\'dan 187 gündür haber alınamıyor.

Adana\'nın Seyhan ilçesi, Yalmanlı Mahallesi\'nde oturan koltuk döşeme ustası Emrah Yarar, geçen 1 Mayıs\'ta iş bulmak için otobüsle Bodrum\'a gitti. Kısa süre sonra Yarar ile irtibatları kesilen yakınları, polis, jandarma ve savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Yarar\'ın Bodrum\'a geldikten 3 gün sonra cep telefonu çalındığı için polise gidip, şikayetçi olduğu ve son olarak da 5 Mayıs\'ta bir ATM\'den para çektiği belirlendi. Güvenlik güçleri, Yarar\'ın bulunması için çalışma başlattı. Murat, Süleyman ve Özgür Yarar da çeşitli tarihlerde Bodrum\'a gelerek üzerinde Emrah Yarar\'ın fotoğrafı bulunan el ilanları dağıtarak, kardeşlerini aradı. Ancak, bir sonuç alamadı.

187 gündür kardeşinden haber alamadıklarını belirten Süleyman Yarar, \"Kardeşimin maddi durumu iyiydi. Birlikte çalışıyorduk. O, buna rağmen Bodrum\'da iş bulmak için bizden ayrıldı. Her gün haberleşirdik. Fakat 5 Mayıs tarihinden itibaren kendisinden bir daha haber alamadık. Kardeşimizin en kısa zamanda bulunması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnsan kaçakçılarının kurbanı olmasından korkuyoruz. Yerini bilen veya görenlerin insanlık namına en yakın polis veya jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz\" dedi.

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