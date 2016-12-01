Adana'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 11'i çocuk 12 kişiye veda

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdundaki faciada hayatını kaybeden yurt görevlisinin ardından 10 öğrenci ile 1 küçük çocuğun cenazesi daha defnedilecekleri yerlere gönderildi. Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sare Betül Genç ile eğitmen Fatma Canatan, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine Sare Betül Genç’in gözaltındaki babası yurt müdürü Cumali Genç de özel izinle katıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Adana'nın Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 'Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında yaşamını yitiren 10 öğrenci, 1 küçük çocuk ve 1 eğitmenin kimlikleri, ailelerden alınan kan örnekleri doğrultusunda belirlendi. Cenazeler, Asri Mezarlık morgundan alınarak üzerilerinde hayatını kaybeden isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar ve Türk bayrakları asılan cenaze araçlarına konuldu. Morgun önüne gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftüsü Arif Gökçe'nin duasının ardından cenazeler konvoy halinde Aladağ ilçesine hareket etti. Cenazeler, ilçeye bağlı Köprücük, Kışlak ve Karahan mahalleleri ile Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.

Aladağ ilçesindeki özel yurtta iki gün önce çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı. Cenazelerin 5. sınıf öğrencileri Cennet Karataş (10), Tuğba Aydoğdu (10) ve Bahtınur Baş (10), 6. sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek (11), 7. sınıf öğrencileri Gamze Bagır (12), İlknur Maden (12) ve Sümeyye Yetim (12), 8. sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu (13), Sevim Köylü (13) ve Zeliha Avcı (13) ile görevli Fatma Canatan (20) ile bir yurt yetkilisinin çocuğu Sare Betül Genç'e (6) ait olduğu tespit edilmişti.

Yurt görevlisi Fatma Canatan'ın cenazesi, dün yakınları tarafından alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı morguna götürülmüştü.