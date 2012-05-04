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Yaşam

Adana'daki sel hayatı felç etti!

Adana'da dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı

04 Mayıs 2012 20:50

Adana'da yaklaşık bir saat süren şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Yollarda su seviyesinin 40 santimetreye kadar yükselmesi nedeniyle araçlar arızalanırken, trafik felç oldu.

Çukur bölgede bir evde su seviyesinin iki metreyi ulaşması üzerine mahsur kalan anne ve iki çocuğunu itfaiye ekipleri yüzerek kurtardı. Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Toros Mahallesi'nde çukur bölgedeki evde suyun yüksekliği 2 metreye ulaştı.

Tamamen suyla dolan evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, dama çıkıp yardım çığlıkları attı. Evin karşısındaki caminin imamı Davut Karaçay, ailesini kurtarmak için yüzerek eve gitmeye çalıştı. Ancak elektrik kaçağı olma ihtilamaline karşı diğer vatandaşlar imamı engelledi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan TEDAŞ ekibi, elektriği kesti. İtfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri, yüzerek mahsur kalan 27 yaşındaki Ayşe Karaçay ile çocukları 4 yaşındaki Semanur ve 10 aylık Şeval'i kurtardı.

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