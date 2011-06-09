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Yaşam

Adana'daki 'Münevver' cinayetine müebbet

Adana’da 20 yaşındaki Tuğçe Anlaş’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Malik En, ömür boyu hapis cezasına çarpt

09 Haziran 2011 03:00

T24 - Adana’da 20 yaşındaki Tuğçe Anlaş’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Malik En (19), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Katiline ömür boyu hapis

Seyhan Baraj Gölü kıyısında, 30 Kasım 2009’da cesedi bulunan ve İstanbul’da öldürülen Münevver Karabulut’a benzetilip, “Adana’nın Münevver’i” diye anılan Tuğçe Anlaş’ı (20) kasten öldürmekle suçlanan eski sevgilisi Malik En (19) ile “kasten öldürmeye iştirak”le suçlanan Atilla Pekgözlü (37), Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.

Aileden özür diledi Daha önce suçu Pekgözlü’nün üzerine attıktan sonra, geçen duruşmada cinayeti üstlenen En, son duruşmada susma hakkını kullandı. Sanık En, kızın yakınlarına küfrettiği için özür diledi.

Cumhuriyet Savcısı, “Madem barışmak için buluştunuz, neden baraj gölünün kenarını seçtiniz” diye sorunca, En, “Tuğçe’yle biz daha önce de oralara gidiyorduk. Oralarda çekilmiş fotoğraflarımız da var” dedi. Pekgözlü ise, “Bana ‘Bizi barıştır’ dediler, buluştuk. Olay yerinde aramızda 200 metre vardı. Malik ilk bıçağı vurduktan sonra onlara doğru gittim. Tuğçe de bana doğru geldi. ‘Yapma günah, yazık kıza’ dedim. Ama bana da bıçak vurmasından korktum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Malik En’i cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına, Atilla Pekgözlü’yü de cinayete yardım etme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



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