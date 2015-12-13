Adana'daki rakı festivaline silahlı baskın

Adana Valisi Mustafa Büyük'ün izin vermeyeceklerini açıkladığı, Kazancılar Çarşısı'ndaki kebaplı-rakılı ve şalgamlı etkinlik herhangi bir müdahale olmadan gerçekleşti. Etkinlikte bir grup, alkol karşıtı slogan attıktan sonra tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti. Masalara sopa ve döner bıçağı ile vurarak kaçan 4 şüpheli ise sivil polisler tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine göre Adana'da 100 yıldır süren bir gelenek olan, ancak son yıllarda sosyal medyada "Dünya Rakı Festivali" diye tanımlamalar yapıan etkinlik bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Etkinliğin adı, Vali Mustafa Büyük'ün bir yerel televizyonda 'izin vermeyeceğiz' çıkışının ardından 'Adana Kebap ve Şalgam Festivali' olarak değiştirildi. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki çarşı esnafının gün boyu yaptığı hazırlığın ardından akşam saatlerinde Adana ve çevre illerden gelen vatandaşlar Kazancılar Çarşısı'na gelmeye başladı. Ara sokaklara masalar kuruldu, ciğer ve kebap tezgahları açıldı. Akşam masalar tıklım tıklım dolarken, her köşe başında farklı gruplar davul zurna eşliğinde şarkılar söyleyip eğlendi.

Festivalde silah sesleri

Ancak saat 22.00 sıralarında binlerce kişinin arasında tabanca ve av tüfeği çeken bir grup, alkol karşıtı sloganlar atarak havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, grup, ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla masalara vurarak kaçmaya başladı. Güvenlik önlemi alan sivil polisler kısa süreli kovalama sonucu 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Panik nedeniyle bazı masalar devrilirken yiyecekler de yerlere döküldü. Yaşanan kısa süreli paniğin ardından Kazancılar Çarşısı'nda eğlence kaldığı yerden devam etti.