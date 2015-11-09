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Kültür-Sanat

Adana'daki 4 müzeden 1'i ziyarete açık, ona da kimse 'para verip' gitmemiş

Atatürk Müzesi'ni ziyaret eden 25 bin 366 kişinin hepsi öğrenci

09 Kasım 2015 19:46

Müze Ören Yerleri Ocak-Eylül ayı istatistiklerine göre, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Adana'da, yılın ilk 9 ayında hiç kimse para vererek müzeye gitmedi. Adana'da bulunan Arkeoloji, Etnoğrafya ve Misis Mozaik müzeleri ziyarete kapalı, kentteki tek açık müze olan Atatürk Müzesi'ni ziyaret eden 25 bin 366 kişinin hepsi ise ücretsiz olarak giren öğrenciler.

Hürriyet'ten Can Mumay'ın haberine göre, dört müzeden üçünün kapalı olduğu ve 2 milyonu aşkın insanın yaşadığı Adana'da yılın ilk 9 ayında kimse 'para ödeyip' kalan tek müzeye gitmedi. 

Konuyla ilgili olarak bilgi aldığımız valilik kaynakları,  “Kentte müze yok o yüzden bu tablo normal” diye açıklamada bulundu. Kültür Bakanlığı’nın listesinde bulunan Arkeoloji müzesinde taşınma işlemi olduğu için müze uzun zamandır ziyarete kapalı. Etnografya müzesi ise halka açık bir müze fakat anıt müze statüsüne çevrildiği için resmi olarak açılışı yapılmadı, o da ziyarete kapalı.

 

Sadece öğrenciler ziyaret etti

 

Kentin şu an işleyen tek müzesi ise Atatürk Müzesi, bu müzeye de bir kişi para ödeyip gitmedi.  25 bin 366 kişi Ocak-Eylül arasında Adana’da müze gezdi. Bu topluluğun hemen hemen hepsini öğrenciler oluşturdu. 

Arkeoloji Müzesi: Taşınıyor

Etnoğrafya: Resmi açılış yapılmadı

Atatürk Müzesi: Kimse para verip gitmedi

Misis Mozaik Müzesi: Ziyarete kapalı

 

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