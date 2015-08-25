Adana'da zincirleme kaza: 5 ölü, 7 yaralı

Adana 'nın Pozantı İlçesi'nde 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü , 7 kişi yaralandı. Ahmet Duran idaresindeki 01 VM 121 plakalı kamyon, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 V 005 plakalı otomobille çarpıştı ve her iki araçta da yangın çıktı. Bu sırada kaza yapan kamyona, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 05 EZ 711 ve 01 R 6487 plakalı kamyonetler de arkadan çarptı.



Radikal'de yer alan habere göre, kazada 27 V 005 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi ile kamyon sürücüsü Adem Duran ve kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



Kazada yaralananlar ambulanslarla Adana'daki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından yanan otomobil ve kamyon, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.



Kaza nedeniyle E-90 otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu.