Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan İmamoğlu istikametine giden Ramazan Altındemir yönetimindeki 01 EG 752 plakalı kapalı kasa kamyonet ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mustafa Aytunkaynak idaresindeki 01 SC 161 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza yapan otomobillere daha sonra Fehmi Demir yönetimindeki 01 GE 827 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Altunkaynak ile aynı otomobildeki Mukaddes (22) ve Fatma Altunkaynak (44) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ramazan Altındemir ile Dursun Yıldırım, İhsan Uçar, Mehmet Çeker, Mehmet Akkutlu ve Ramazan Tan Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.