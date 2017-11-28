Adana'da yolda yürüyen iki kişiye otomobilden ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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KATİL ZANLISI DAMATLARI ÇIKTI Yasin Durdu'yu tabancayla vurarak öldüren, kardeşi Fatih Durdu'yu ise yaralayan zanlının, damatları Maşallah K

28 Kasım 2017 01:24

KATİL ZANLISI DAMATLARI ÇIKTI
Yasin Durdu\'yu tabancayla vurarak öldüren, kardeşi Fatih Durdu\'yu ise yaralayan zanlının, damatları Maşallah K. olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Maşallah K., babası ve kardeşleriyle birlikte geçimsizlik yaşadığı eşi Pınar K.\'nın kardeşlerinin yanına gitti. İki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüşünce belindeki tabancasını çıkartın Maşallah K.,  kayınbiraderlerine ateş edip, babası ve kardeşleriyle birlikte olay yerinden kaçtı. Olayda, Yasin Durdu öldü, Fatih Durdu ise yaralandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zanlıları yakalamak için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Maşallah K., babası ve iki kardeşi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu devam ediyor.   

 

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