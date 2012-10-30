Göstericiler Türk bayrağını yere atarak çiğnedi

Adana'da, BDP'nin çağrısıyla açlık grevlerine dikkat çekme amacıyla eylem yapıldı. Polisin dağılın uyarılarını dikkate almayan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Göstericilerden biri, eline aldığı Türk bayrağını yere atarak çiğnedi. Görevli bir komiser yardımcısı, yırtılan bayrağı yerden alarak korumaya aldı.

'Açlık grevi' gerilimi

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek için birçok kentte eylem düzenlendi. BDP'nin çağrısıyla cezaevlerinde başlatılan açlık grevlerine dikkati çekmek amacıyla Adana merkez Seyhan ilçesindeki bazı mahallelerde de gösteri düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, dağılmaları konusundaki uyarıları dikkate almayarak taş atan gruplara, biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Bu arada polis, Hürriyet Mahallesi ara sokaklarından çıkarak taş atan ve küçük yaşta oldukları gözlenen gruplara da müdahale ederek, ana caddeye çıkmalarına izin vermedi. Gösteri yapılan ara sokakların içinde ve ana cadde üzerinde bulunan bazı iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Ara sokaklardan çıkarak polise taş atarak kaçan grupta 4-5 yaşlarında çocukların da olduğu görülürken, bir gösterici ise eline aldığı Türk bayrağını yere atarak çiğnedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir komiser yardımcısı, Çevik Kuvvet polisi ile bayrağı almak amacıyla grubun bulunduğu yöne koştu. Komiser yardımcısı, küçük yaştaki göstericinin kaçarken yere attığı ve yer yer yırtılmış olan bayrağı yerden alarak korumaya aldı.