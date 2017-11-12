Adana'da yardım kömürleri dağıtımında izdiham

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak istenen yardım kömürlerinin dağıtımında karmaşa ve izdiham oldu. Bunun üzerine polisten yardım istendi.

Merkez Yüreğir İlçesi\'nde Yüreğir Kaymakamlığı\'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine kışlık yardım kömürleri dağıtmak istedi. Kamyonlara yüklenerek Kazım Başer Caddesi üzerindeki boş alana getirilen çuvallara doldurulmuş kömürler, kamyonetlerle ihtiyaç sahiplerinin adreslerine taşınmaya başlandı. Kömür dağıtımı sırasında yoğun ilgi nedeniyle büyük karmaşa ve izdiham görüldü. Güçlükle kömür dağıtımı yapmaya çalışan görevliler, \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede ulaşan polislerin yardımıyla kömürler dağıtıldı. İzdihama neden olanlar gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösterdi.

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