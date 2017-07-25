Adana'da 'yan baktın' kavgası; 1 ölü, 6 yaralı

Adana'da eğlenmeye giden bir kadının barda çalışan kadının sevgilisine baktığını ileri sürmesiyle çıkan ve 1 kadının öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, 21 Temmuz gecesi saat 02.00’de Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi’ndeki barda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Çil (43), eşi Elif Çil (32), Ahmet Çil (26), İrfan Çil (18) ve Sevda Dalbun (23) bara eğlenmeye gitti.

Barda çalışan Havva Bilgen İnceler (40), Sevda Dalbun’un sevgilisi olan Ahmet Çil’e bakınca, kadının bakışlarından rahatsız olan Sevda Dalbun, Havva Bilgen İnceler’e “Sevgilime neden bakıyorsun” dedi.

Bunun üzerine bar çalışanı kadın da karşılık verince kavga çıktı. İki kadın arasındaki kavgaya eğlenmeye gelenler ile bar çalışanları da karıştı.

Kavga, araya giren şahıslar tarafından önlendi. Çil ailesi bar sahibi Mustafa Kanmaz (46) tarafından mekandan dışarı çıkarıldı. Tartışma dışarıda devam edince Muhammet Çil, Ahmet Çil ve İrfan Çil bıçak ve sopalarla bar çalışanı Mehmet Özpolat (35), Hakan Güngör (20), Ahmet Barut (20), Mahmut Leblebici (28), Tufan Güler (24) ve Taşkın Yakar’a (42) saldırdı.

Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Ahmet Barut, bardaki pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Elif Çil’in göğsüne, Ahmet Çil ile Muhammet Çil’in ise bacaklarına isabet etti. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamerada, hayatını kaybeden Çil'in otomobilin kapısının yanında yere yığıldığı, eşinin ise kaçarken vurulduğu görüldü. Ahmet Çil'in ise bacağından vurularak yere düştüğü, sevgilisi Sevda Dalbun'un onu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Bir süre sonra ise olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Elif Çil, ambulans ile Adana Devlet Hastanesine, diğer 6 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elif Çil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan katil zanlısı Ahmet Barut ve kavgayı çıkartan 2 kadının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kıskançlık yapıp kavgayı başlatan Sevda Dalbun'un ağladığı görüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında kavgaya sebep olduğu ileri sürülen Havva Bilgen İnceler'in de olduğu 4 kişi savcılıktan serbest kaldı. 1'i kadın 6 zanlıdan ise Mustafa Kanmaz, Ahmet Baruk ve Ahmet Çil tutuklanırken, 1'i kadın 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Elif Çil'in vurulması, diğer şahısların kaçması ve iki kişinin daha vurulması ile sürünerek gitmeye çalışan bir kişi yer alıyor.