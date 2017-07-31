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Adana'da vinç kazasında ölen ve yaralanan işçilerin sigortasız çalıştırıldıkları öğrenildi

İşçiler çatıya onarım için vinçle çıkarıldı

31 Temmuz 2017 15:50

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasının çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düşmüş, 6 işçiden 5'i yaşamını yitirmişti. Ölen 5 ve yaralı olarak kurtarılan 1 işçinin sigortasız çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Adana’da, fabrika çatısı onarımını yapmak üzere iki kişilik vinç sepetine altı işçi bindirildi. On metre yüksekliğindeki çatıya yükselen vinç sepeti ağırlığı kaldıramayarak, yere çakıldı. Olayda ölen beş ve yaralı kurtulan bir işçisinin sigortasız çalıştırıldıkları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten ismail Saymaz'ın haberine göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Erke Gübre çatı onarım işlerini 32 bin TL karşılında Hüda Metal ve İnşaat Şirketi’ne verdi. Hüda Metal da söküm işlemi için Emre Demir Doğrama adlı taşeron şirketle anlaşırken, Özçetin Vinç’den de bir vinç kiraladı.

Onarımın sürdüğü 20 Temmuz’da, çatıya çıkarılmak üzere iki kişilik vinç sepetine altı işçi bindirildi. On metre yüksekliğindeki çatıya yükselen vinç sepeti ağırlığı kaldıramayarak, yere çakıldı. Sepette bulunan 35 yaşındaki Fehmi Kaya ve 17 yaşındaki kuzeni Faruk Kaya, 23 yaşındaki Mustafa Gümüş ile 17 yaşındaki kardeşi Murat Gümüş ve Emrah Aslan can verdi. Emrah Aslan’ın kardeşi Halil Aslan ağır şekilde yaralandı.

Faciadan sonra, işçilerin sigortasız çalıştırıldığı anlaşıldı. Hüda Metal’in sahibi Hüda Toktanış, taşeron Emre Demir Doğrama’nın sahibi Abdurrahman Eraşık’ı suçlayarak, “Bana dört-beş işçinin adını vermişti. Ancak çalışmak için getirdiği işçiler farklıydı. Eraşık’a ‘Sigortasız işçi çalıştırma’ demiştim” diye konuştu. Toktanış’ı yalanlayan Eraşık ise, “Bunlar benim işçim değil. Ben söküm işini aldım, on gün önce tamamladım. O gün organize sanayi sitesinde işim olduğu için oradaydım” dedi. Vinç operatörü Uğur Pelik ise işçilerin altı kişi halinde sepete bindiğini görmediğini ileri sürdü.

Bilirkişi raporunda, Eraşık ile Pelik asli, Toktanış ise tali kusurlu sayıldı. Beşi ölmüş, altı işçi ise “Vinç sepeti dar olmasına rağmen iki kişilik sepete altı kişi binmiş olmaları ve tedbirlere uymadıkları” için tali kusurlu kabul edildi. Toktanış, Eraşık ve Pelik “taksirle beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. Üç şüpheliye imza şartı konmadı. Adana Barosu Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Elçi, işçilerin sigortasız çalıştırılmasının ağır bir suç, iki kişilik sepete altı kişi halinde binilmesinin de büyük ihmal olduğunu vurguladı.

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