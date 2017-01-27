Adana'da 'üzerimde bomba var' diyerek panik yaratan şahıs 6 ay sonra serbest bırakıldı

Adana'da Sabancı Camii'nde cuma namazı sırasında minbere çıkıp, "Üzerimde bomba var" diye bağırarak panik yaratan Mahmut Kılıçarslan 6 ay sonra serbest bırakıldı. Adana'da Sabancı Camii’nde geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da ysaşanan olayda Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağımıştı.

Linç edilmek istenmişti

Gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat panikle dışarı çıkmaya çalışmıştı. Arbedede 11 kişi yaralanırken sivil polisler, Mahmut Kılıçaslan’ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Üzerinden el yapımı patlayıcı çıkmıştı​

Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda Kılıçaslan’ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.

Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatının hazır bulunduğu duruşmaya şikayetçiler Salih Özkaraman, Volkan Akgöz, Ercan Çakır ve Muhammet Korana ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen dijital malzemelerle ilgili raporun Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilmediğini belirtti.

Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide zarar oluştuğunu belirterek, "Ancak zarar miktarı hususunda bir tespit yapılmamıştır, dava nedeniyle şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz" dedi.

'Kendimden utanıyorum'​

Sanık Kılıçaslan ise, "Böyle bir suçla karşınıza çıkmaktan kendimden utanç duyuyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan’ı "Üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alarak" yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.