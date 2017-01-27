T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da 'üzerimde bomba var' diyerek panik yaratan şahıs 6 ay sonra serbest bırakıldı

Mahmut Kılıçarslan, Adana'da Sabancı Camii’nde minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağımıştı

27 Ocak 2017 00:59

Adana'da Sabancı Camii'nde cuma namazı sırasında minbere çıkıp, "Üzerimde bomba var" diye bağırarak panik yaratan Mahmut Kılıçarslan 6 ay sonra serbest bırakıldı. Adana'da Sabancı Camii’nde geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da ysaşanan olayda Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağımıştı.

 

Linç edilmek istenmişti

 

Gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat panikle dışarı çıkmaya çalışmıştı. Arbedede 11 kişi yaralanırken  sivil polisler, Mahmut Kılıçaslan’ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve  hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası  kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli  maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak  amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

 

Üzerinden el yapımı patlayıcı çıkmıştı​

 

Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından  hazırlanan raporda Kılıçaslan’ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu  kaydedilmişti.

Olaya ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Mahmut Kılıçaslan (33) ile avukatının hazır bulunduğu duruşmaya şikayetçiler Salih Özkaraman, Volkan Akgöz, Ercan Çakır ve Muhammet Korana ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya da katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıktan elde edilen dijital malzemelerle ilgili raporun Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilmediğini belirtti.

Müftü Yardımcısı Ahmet Celalettin Altunkaya ise camide zarar oluştuğunu belirterek, "Ancak zarar miktarı hususunda bir tespit yapılmamıştır, dava nedeniyle şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz" dedi.

 

'Kendimden utanıyorum'​

 

Sanık Kılıçaslan ise, "Böyle bir suçla karşınıza çıkmaktan kendimden utanç duyuyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan’ı "Üzerine atılı suçun niteliği, dosya kapsamına yansıyan delil durumu ve tutuklulukta geçen süre ile tutukluluğun tedbir olma niteliği nazara alarak" yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

 

ETİKETLER

bombaadanabombaMahmut Kılıçarslanserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24