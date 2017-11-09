T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 kişi tutuklandı

09 Kasım 2017 18:26

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 kişi tutuklandı.
Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Seyhan ve Yüreğir İlçeleri\'nde bulunan Yıldırım Bayazıt, Kiremithane, Ova, Akkapı, Yeşilyurt, Narlıca, Şehit Erkut Akbay, Karasoku ve Mithatpaşa Mahalleleri\'nde tespit edilen adeselere ani baskınla girildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 44 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, satışa hazır 25 kilo 450 gram esrar, 562 gram eroin, bin 520 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 22\'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAEmniyet Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğü NarkotimMerkez SeyhanYüreğirYıldırım Bayazıt Kiremithane Ova Akkapı Yeşilyurt NarlıcaErkut Akbay KarasokuMithatpaşa MahalleleriUyuşturucuYapılanGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24