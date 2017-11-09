Adana'da uyuşturucu operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 22 kişi tutuklandı.

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Seyhan ve Yüreğir İlçeleri\'nde bulunan Yıldırım Bayazıt, Kiremithane, Ova, Akkapı, Yeşilyurt, Narlıca, Şehit Erkut Akbay, Karasoku ve Mithatpaşa Mahalleleri\'nde tespit edilen adeselere ani baskınla girildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 44 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, satışa hazır 25 kilo 450 gram esrar, 562 gram eroin, bin 520 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 22\'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı, 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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