Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Turan Bayburt (21) idaresindeki 01 TT 654 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'nde, Murat Tabak yönetimindeki 01 UC 833 plakalı, servis otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Bayburt ve yolcu koltuğunda oturan Osman Şafak Türkmendağ (36), Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından çıkartıldı.

Türkmendağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Bayburt ve otomobilde bulunan İzzet Simidik (21) ile otobüsteki işçilerden, aralarında İbrahim Yıldız'ın (37) bulunduğu 7 kişi, ambulanslarla Adana Numune ve Çukurova Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bayburt'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu, bacağı kırılan Simidik'in tedavi altına alındığı, otobüsteki işçilerin ise durumlarının hafif olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.